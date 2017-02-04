Пол Инс: «Время Уэйна Руни в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу»

Экс-полузащитник манкунианцев высказался по поводу карьеры лучшего бомбардира в истории клуба. «Если бы я оказался в положении Уэйна, в его возрасте, то абсолютно точно не остался бы в «Юнайтед». Руни уже 31 год, но он еще может дать много хорошего футболу. Он хочет играть и выходить на поле в каждом матче.

Время Руни в «МЮ» подошло к концу. Он слишком хорош для того, чтобы оставаться на скамейке запасных, поэтому ему стоит покинуть Манчестер», – написал Инс в колонке Paddy Power.

Пол не хочет, чтобы Уэйн покидал страну, поэтому предложил ему остаться в Англии: «Ходили разговоры о его переезде в Китай или MLS, но он способен дать больше английскому футболу».

На счету Руни 2 гола и 5 ассистов в АПЛ-2016/17.

Контракт Уэйна с «МЮ» действует до лета 2019 года.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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