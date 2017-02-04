Диего Коста – о переезде в Китай: «Люди говорят очень много дерьма»

В новом году форварду не дают покоя: многомиллионное предложение от китайского клуба, казалось, расстроило отношения между ним и Антонио Конте. По информации десятков изданий, испанец был одной ногой в Китае, но переход сорвался. Коста ответил на выдумки журналистов записью в инстаграме: «Люди говорят очень много дерьма. Вперед, «Челси»!»

Коста лидирует в списке бомбардиров АПЛ-2016/17. На счету форварда 15 голов в 21 матче.

Контракт Диего с «Челси» действует до июня 2019 года.

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