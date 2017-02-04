AFP
Диего Коста – о переезде в Китай: «Люди говорят очень много дерьма»
Испанец недоволен разговорами вокруг его персоны.
В новом году форварду не дают покоя: многомиллионное предложение от китайского клуба, казалось, расстроило отношения между ним и Антонио Конте. По информации десятков изданий, испанец был одной ногой в Китае, но переход сорвался. Коста ответил на выдумки журналистов записью в инстаграме: «Люди говорят очень много дерьма. Вперед, «Челси»!»
- Коста лидирует в списке бомбардиров АПЛ-2016/17. На счету форварда 15 голов в 21 матче.
- Контракт Диего с «Челси» действует до июня 2019 года.
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