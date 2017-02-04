AFP

Харри Кейн: «Я не уйду из «Тоттенхэма» ради трофеев»

Кейн: «Я не уйду из «Тоттенхэма» ради трофеев»
Eurosport

1 час назад

У англичанина благородная мотивация.

Звездый форвард «шпор» высказался по поводу трансферных слухов. «Знаю, что меня отправляют в разные большие клубы. Но по-настоящему великие команды – те, кто сохраняет своих игроков и становится чемпионом с ними, а не при помощи денег. «Тоттенхэм» способен на такое, и мне это очень нравится», – поделился Кейн с Goal.

Squawka сообщала, что «Манчестер Юнайтед» готов платить нападающему 175 тысяч фунтов в неделю, но тот ответил отказом. Помимо «МЮ» Харри интересуются «Челси» и мадридский «Реал».

  • Харри Кейн забил 13 голов и отдал 3 ассиста в АПЛ-2016/17.
  • в 24-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Мидлсбро».

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