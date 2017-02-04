Eurosport
Маркос Алонсо засунул гол «Арсеналу», сломав текстуры на лице Эктора Бельерина
Получилось жестко.
Испанский защитник «синих» открыл счет в матче против «Арсенала», ядерно завершив атаку ударом головой. Единственный, кто не увидел мяч Маркоса – Эктор Бельерин. Защитник «канониров» мешал Алонсо забить, но получил локтем в лицо и отправился в нокаут.
Арбитры засчитали гол Алонсо. Бельерина заменили на Паулисту.
- «Челси» лидирует в матче с «Арсеналом» (1:0) и в таблице АПЛ.
- Читайте текстовую трансляцию матча на Eurosport.
Турнирная таблица чемпионата Англии
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