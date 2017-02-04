Маркос Алонсо засунул гол «Арсеналу», сломав текстуры на лице Эктора Бельерина

Испанский защитник «синих» открыл счет в матче против «Арсенала», ядерно завершив атаку ударом головой. Единственный, кто не увидел мяч Маркоса – Эктор Бельерин. Защитник «канониров» мешал Алонсо забить, но получил локтем в лицо и отправился в нокаут.

Арбитры засчитали гол Алонсо. Бельерина заменили на Паулисту.

«Челси» лидирует в матче с «Арсеналом» (1:0) и в таблице АПЛ.

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Турнирная таблица чемпионата Англии

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