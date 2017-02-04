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Маркос Алонсо засунул гол «Арсеналу», сломав текстуры на лице Эктора Бельерина

Алонсо засунул гол «Арсеналу», сломав текстуры на лице Бельерина
Eurosport

26 мин. назад

Получилось жестко.

Испанский защитник «синих» открыл счет в матче против «Арсенала», ядерно завершив атаку ударом головой. Единственный, кто не увидел мяч Маркоса – Эктор Бельерин. Защитник «канониров» мешал Алонсо забить, но получил локтем в лицо и отправился в нокаут.

Арбитры засчитали гол Алонсо. Бельерина заменили на Паулисту.

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