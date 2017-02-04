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Жозе Моуринью: «Мы заслужили победу в каждом матче, в котором сыграли вничью»

Моуринью: «Мы заслужили победу в каждом матче, в котором сыграли вничью»
Eurosport

1 час назад

У португальца новый приступ повышенного самомнения.

Тренер «Манчестер Юнайтед» пожаловался на невезение в чемпионате Англии. «Мы играли здорово и заслужили победу в матче с «Халлом». Более того, мы должны были брать по три очка в каждом матче, в котором сыграли вничью в этом чемпионате», – сказал португалец BBC.

Ранее Жозе не признал поражение от «Халл Сити» в Кубке английской Лиги, потому что не согласился с пенальти в ворота своей команды: «18-матчевая серия без поражений – удивительное достижение. Мы не проиграли, матч с «Халлом» закончился со счетом 1:1 – я видел только два гола».

  • «МЮ» занимает шестое место в АПЛ после 23 туров (42 очка).
  • «Челси» опережает «красных дьяволов» на 14 баллов.

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