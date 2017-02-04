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«Арсенал» проиграл «Челси» в 24-м туре чемпионата Англии

«Арсенал» проиграл «Челси»
Eurosport

43 мин. назад

Без шансов для парней Арсена Венгера – 3:1.

«Челси» – «Арсенал» – 3:1

Голы:

1:0 – Маркос Алонсо, 13'

2:0 – Эден Азар, 53'

3:0 – Сеск Фабрегас, 85'

3:1 – Оливье Жиру, 90+1'

  • В моменте с первым голом Алонсо ударил локтем в лицо Эктора Бельерина, нанеся травму защитнику. Судья Мартин Аткинсон не увидел нарушения.
  • Арсен Венгер из-за дисквалификации руководил «Арсеналом» с трибуны «Стэмфорд Бридж».
  • «Челси» набрал 59 очков и оторвался от преследующего его «Тоттенхэма» на 12 баллов.
  • «Арсенал» идет на третьем месте с 47 очками.

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