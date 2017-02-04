Reuters
«Арсенал» проиграл «Челси» в 24-м туре чемпионата Англии
Без шансов для парней Арсена Венгера – 3:1.
Голы:
1:0 – Маркос Алонсо, 13'
2:0 – Эден Азар, 53'
3:0 – Сеск Фабрегас, 85'
3:1 – Оливье Жиру, 90+1'
- В моменте с первым голом Алонсо ударил локтем в лицо Эктора Бельерина, нанеся травму защитнику. Судья Мартин Аткинсон не увидел нарушения.
- Арсен Венгер из-за дисквалификации руководил «Арсеналом» с трибуны «Стэмфорд Бридж».
- «Челси» набрал 59 очков и оторвался от преследующего его «Тоттенхэма» на 12 баллов.
- «Арсенал» идет на третьем месте с 47 очками.
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