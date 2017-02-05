Город Лерой. Как Сане стал властелином больших матчей АПЛ

«Он решился на большой шаг в карьере и приехал сюда немного потерянным: «Вау, куда я попал?». Журналистам нельзя забывать об этом, когда речь заходит об игроках такого типажа. Да, Лерой хорошо использует пространство, у него отличный дриблинг, но ему есть в чем прибавлять. Он по-прежнему не слишком умно распоряжается мячом. Иногда Сане ошибается в передачах даже когда ему никто не мешает».

Пеп Гвардиола произнес эти слова только в начале недели, но они отлично объясняют, почему адаптация Лероя заняла так много времени. Вдобавок цитата коуча раскрывает всю суть любопытного квеста, который прошел юниор: немец заявил о себе через большие матчи – четыре выхода в старте из первых пяти пришлись на игры с «Эвертоном», «Челси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

К началу февраля точность передач Сане – 77,7%. По этому показателю вингер уступает только Келечи Ихеаначо (номинальный нападающий) и двум вратарям. Полагаться на такого игрока против андердогов рискованно: Гвардиола любит долгие перепасовки, которые помогают организовать команду и дезорганизовать соперника. Извлечь максимальную пользу из качеств Сане можно только тогда, когда у «Сити» появляется пространство. А появляется оно, как правило, в больших матчах.

«На дистанции 50 метров он такой же быстрый, как все остальные. Но если вы запустите Лероя на 35 метров с мячом в ногах, не думаю, что вы найдете игрока, который обладает такой же скоростью и мастерством». Директор по развитию молодежных команд «Шальке» Оливер Рунерт в первых рядах следил за прогрессом Сане, поэтому о сильных сторонах тинейджера ему известно все. Гвардиола прислушался к его совету.

Первый шанс Лерою предоставили против «Эвертона», и Пеп заранее позаботился о том, чтобы у вингера не было проблем с приемом мяча. Для этого Гвардиола попросил команду не отбирать пространство у Сане на правом фланге – коуч рассчитывал изолировать немца один в один с Брайаном Овьедо. Напрямую задумка не воплотилась в результат, но Рональду Куману пришлось еще в первом тайме сменить схему и направить дополнительную помощь защитнику.

Два следующих челленджа для Сане (против «Арсенала» и «Челси») раскрыли в нем игрока, классно подбирающего момент для забеганий за спину. Особенно часто Лерой пользовался разрезающими передачами от Давида Сильвы. «Он всегда знает, что ему делать дальше. Когда мы играем в квадрат, Лерой никогда не заходит в центр, потому что не ошибается. Этот парень видит абсолютно все и всегда знает, где находятся его товарищи по команде», – восхищался Сане качествами испанца.

Отличное взаимопонимание между немцем и Сильвой проявилось в одном из лучших матчей «Сити» при Гвардиоле – с «Тоттенхэмом». Лерой вновь забил после передачи из глубины (на этот раз от Де Брёйне), а заодно подкинул безвыигрышную дилемму для защитников «шпор»: обороняться низко, чтобы обезопасить себя от врываний вингера, или поддерживать прессинг полузащитников с риском вновь получить передачу за шиворот.

Пропустив два мяча, соперник выбрал второй вариант – оттягивающий неприятности, но не освобождающий от них совсем. Материализовалось это так: Сильва выманивал на себя прессингующего опорника «шпор», освобождал опорную зону, а Сане подхватывал движение партнера, смещался из фланга в центр и без сопротивления защитников принимал мяч между линий.

«Лерой – старомодный вингер, но его можно сравнить с Райаном Гиггзом в начале карьеры. Гиггз мог сыграть абсолютно везде, он всегда находился в движении. Лерой действует точно так же. Если вы хотите использовать его в «Манчестер Сити» в таком молодом возрасте, то лучше всего ставить немца с первых минут на фланге. Спустя некоторое время он поменяет направление и будет забегать защитникам за спину. Он такой быстрый, что вы не сможете его остановить», – предвидел успех своего воспитанника Рунерт.

На этом достоинства Сане не заканчиваются – немец подстраивается под изменившийся ритм игры «Сити». Если на старте кампании «горожане» делали упор на долгий розыгрыш мяча, то зимой создают моменты при помощи контратак и прессинга. В двух последних матчах – с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» – команда Гвардиолы спровоцировала сразу семь ошибок соперника, приведших к удару по воротам. Четыре из них трансформировались в голы.

Динамичный стиль Сане идеально укладывается в строку: предвосхищая решение противника, Лерой совершает 2,5 отбора в среднем за игру и добавляет к ним 1,1 перехвата. Против «Вест Хэма» именно Сане чаще остальных возвращал мяч среди футболистов «Сити» (9), а его чтение игры и скорость пригодились перед третьим голом «горожан».

Еще работая в «Баварии», Гвардиола отмечал: Германии повезло с появлением в стране такого игрока, как Лерой. Проблемы с внедрением позиционного футбола в «Сити» поменяли акценты: теперь с Сане повезло уже Пепу.

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