AFP

Умопомрачительный проход и гол в стиле Диего Марадоны от Эдена Азара в ворота «Арсенала»

Умопомрачительный проход и гол в стиле Марадоны от Азара в ворота «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Это вам не «осасунам» забивать.

В матче 24-го тура Премьер-лиги «Челси» убрал очередного конкурента в борьбе за титул, обыграв «Арсенал» со счетом 3:1. Лучшим моментом лондонского дерби стал проход Эдена Азара на 53-й минуте, который промчался через полполя, обыграл половину защитников «канониров» и прошил Петра Чеха.

Помимо Азара в составе «синих» отличились Маркос Алонсо и Сеск Фабрегас, но Чех имеет полное право присвоить себе соавторство в забитом мяче испанца.

На 90-й минуте гол престижа забил форвард «Арсенала» Оливье Жиру.

  • Отрыв «Челси» от преследователей в лице «Арсенала» и «Тоттенхэма» вырос до 12 очков.

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