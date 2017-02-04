Антонио Конте утонул в объятиях фанатов «Челси» и чуть не убил помощника в матче с «Арсеналом»

4 февраля «Челси» выбил из чемпионской гонки «Арсенал» благодаря победе на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:1. Во втором тайме Эден Азар повторил легендарный гол столетия Диего Марадоны, обыграв полкоманды «канониров».

Главный тренер «синих» Антонио Конте сошел с ума от увиденного зрелища и помчался делить радость с болельщиками.

Но у итальянского специалиста обнаружилась и темная сторона. Вот как несладко работается ассистентам в тренерском штабе Конте.

Команда Антонио увеличила отрыв от преследователей в Премьер-лиге до 12 очков.

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