AFP

Игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен лайкнул пост в твиттере «Арсен Венгер должен уйти»

Окслейд-Чемберлен лайкнул пост в твиттере «Венгер должен уйти»
Eurosport

7 мин. назад

Теперь французского специалиста поддерживают только болельщики соперников.

«Арсенал» был бит «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в матче 24-го тура Премьер-лиге со счетом 1:3. По окончании игры 23-летний полузащитник «канониров» в твиттере поставил лайк под постом болельщиков «Венгер должен уйти».

Впоследствии запись с аккаунта ArsenalFanTV была удалена.

  • Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. В первые девять лет в Лондоне француз выиграл 3 Премьер-лиги, 4 Кубка и 4 Суперкубка Англии.
  • В последующие 11 лет его титулы ограниваются 2 Кубками и 2 Суперкубками.
  • Во время дерби болельщики «Челси» пели: «Мы хотим, чтобы Венгер остался».

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