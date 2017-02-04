AFP
Игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен лайкнул пост в твиттере «Арсен Венгер должен уйти»
Теперь французского специалиста поддерживают только болельщики соперников.
«Арсенал» был бит «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в матче 24-го тура Премьер-лиге со счетом 1:3. По окончании игры 23-летний полузащитник «канониров» в твиттере поставил лайк под постом болельщиков «Венгер должен уйти».
Впоследствии запись с аккаунта ArsenalFanTV была удалена.
- Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. В первые девять лет в Лондоне француз выиграл 3 Премьер-лиги, 4 Кубка и 4 Суперкубка Англии.
- В последующие 11 лет его титулы ограниваются 2 Кубками и 2 Суперкубками.
- Во время дерби болельщики «Челси» пели: «Мы хотим, чтобы Венгер остался».
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