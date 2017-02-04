Reuters
«Ливерпуль» всухую проиграл «Халлу» в АПЛ
Матч 24-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы:
1:0 – Альфред Н’Диайе, 44’
2:0 – Умар Ниасс, 84’
- У «Ливерпуля» осталось 46 баллов: команда Юргена Клоппа расположилась на четвертой строчке.
- В активе «Халла» стало 20 очков, что помогло «тиграм» подняться на 18-е место.
- Этот матч стал для Н’Диайе первым за «Халл»: зимой «тигры» арендовали опорника у «Вильярреала».
- Серия «красных» без побед в АПЛ растянулась уже на пять матчей.
- В 23-м туре «Халл» сыграл 0:0 с «МЮ» на «Олд Траффорд».
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