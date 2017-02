Кокни «Арсенал». Что творилось за пределами «Стэмфорд Бридж», когда «Челси» убил интригу в АПЛ

«Уважаемые пассажиры, поезда по этому маршруту могут быть переполнены из-за матча «Челси» на «Стэмфорд Бридж», – рапортует диктор на станции лондонской подземки, где в субботу с утра тесно, как в самый яростный будний час-пик. Подъезжающий поезд тут же забивается до отказа людьми в майках со львом на груди: болельщики «синих» едут на столичное дерби закреплять преимущество в чемпионате.Стадион «Челси» почти незаметен в тесной жилой застройке западного Лондона: трибуны выглядывают из проулков, но пройти мимо и ошибиться решительно невозможно. Широкую «Фулхэм Роуд» перекрывает пара конных полицейских, и многочисленная толпа заполняет проезжую часть. На тротуарах яркими пятнами выбиваются ларьки с не вполне официальной атрибутикой, поэтому названия команд пишут со звездочками и значками @ вместо привычных букв. Зычное «Matchday scarves» – неотъемлемая часть любого английского матча: продавцы раздают двойные красно-синие шарфы по 10 фунтов за штуку. Покупают их, правда, в основном туристы: все болельщики со стажем гордо таскают протертые шарфы 10-летней давности.

40-тысячная толпа, которая скоро заполнит чашу стадиона, и правда делится на два мира. Англичане неторопливо ждут старых приятелей, завтракают бургерами и хот-догами, обсуждают прошедший тур и грядущие матчи и настраиваются на футбол традиционной пинтой пива. В этой категории все возрасты и типажи: молодые семьи с детьми; милые девушки-подростки, звонко болтающие с кокни-акцентом; хипстеры в модных пальто и внушительные мужчины в возрасте и клубных майках 1980-х.

Совсем другая история – многочисленные туристы. Футбол в Лондоне – важная часть программы для приезжих, поэтому вокруг «Стэмфорда» говорят, кажется, на всех языках мира. Азиаты, африканцы, европейцы и латиноамериканцы: их выдает не цвет кожи, разрез глаз или акцент, а яркие пакеты из клубного магазина и устремленные в небо селфи-палки.

Так или иначе, за час до матча все окружающие арену живут в привычном ритме: стюарды мило подсказывают болельщикам направление к секторам, а многочисленные журналисты бегают вокруг в поисках фактурной картинки. Один из операторов на ходу снимает полицейских. «Скажите, вы когда-нибудь давали интервью на работе?» – ребята в шлемах добродушно улыбаются и стараются не сбить корреспондента лошадью.

Еще один отряд стражей порядка – чуть более суровый, чем конница, – сопровождает группу болельщиков «Арсенала». Это первые красные пятна в синей толпе. Жители северного Лондона допивают пиво, скандируют «It's so quiet at the bridge» («Слишком тихо на мосту») и затягивают зычное «А-а-а-арсенал!».

В противовес «канонирам» два молодых болельщика «Челси» звонко кричат: «Пирожные!» Никаких новых песен – просто пара мальчишек с мамами напекли сладостей и теперь продают их возле стадиона, обещая потратить все деньги на благотворительность. Билетов на матч у ребят нет, но они наперебой начинают перечислять любимых игроков, а на прощание вместе с пирожным вручают прогноз на матч: 3:1 в пользу «Челси».

За 10 минут до стартового свистка вокруг стадиона еще толпа людей, но к лондонским 12:30 арена забивается под завязку – это уникальное умение англичан заполнять трибуны за считанные минуты. У стадиона остаются только зеваки и энтузиасты, надеющиеся в последний момент найти билеты. Перекупщики своевременно подскакивают с предложением в несколько сотен фунтов за штуку. Соглашаются единицы, остальным приходится довольствоваться трансляцией с телефона или надеждой подсмотреть хотя бы подачу углового в зазор между трибунами.

Остальные болельщики разбегаются по ближайшим пабам. Здесь наливают пиво в пластиковые стаканчики, запрещают петь и скандировать речевки и пускают внутрь только болельщиков «Челси», хотя на деле оказывается, что надо просто быть адекватным и не сильно пьяным. В ирландском пабе у метро большинство, конечно, оказывается за хозяев, но группу ребят в красных шарфах здесь встречают без агрессии, хотя и подкалывают после каждого следующего гола.

Если петь в помещении не разрешают, то кричать и аплодировать можно. Первый гол встречают радостным ревом, второй – восторженными возгласами, третий – победным раундом пива. На финальный мяч «Арсенала» внимания уже почти никто не обращает. Через минут 10 в пабе станет еще многолюднее: сюда подтянутся болельщики со стадиона, которые примутся отмечать победу, обсуждать матч и просто радоваться субботнему дню.

В Западном Лондоне сегодня солнечно. В Премьер-Лиге «Челси» ушел в космический отрыв.

«Челси» – «Арсенал» – 3:1

Турнирная таблица чемпионата Англии

Канал в телеграме, в котором всегда солнечно