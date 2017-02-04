Диско Конте. «Челси» уже выиграл чемпионат Англии

Моуринью, Гвардиола и Конте шли на работу в топ-клубы с квестами покруче, чем у Фродо Бэггинса. Жозе возглавил «МЮ», засыпанный песком философии Ван Гала и с Рохо в защите. Пеп принял вице-чемпиона с безногой обороной. А итальянец и вовсе приехал на кладбище. Его конкуренты высокомерно устроили перестройку, которую рискуют не закончить (Sky Bet поставил Гвардиолу на пятое место в списке кандидатов на увольнение). А Конте собрал из трупа «Челси» эпохи Моуринью очень злого Франкенштейна. И выиграл чемпионат Англии.

Есть желание поспорить? Пожалуйста, но даже твои кумиры не хотят. Моуринью назвал борьбу «МЮ» за титул невыполнимой миссией. Гвардиола отдал судьбу титула в руки «Челси». Почеттино перед матчем с «Сандерлендом» сказал, что если «синие» не проиграют «Ливерпулю» и «Арсеналу», то вряд ли «шпоры» их догонят. «Ливерпуль» же начал год с разницей мячей 8:13, а в пяти из 11 матчей 2017-го не забил вовсе – это не игра чемпиона. Ну, а «Арсенал» – это «Арсенал».

25 сентября «канониры» вынесли «Челси» 3:0, и не арсенить было неловко: столько проблем у конкурентов, а «пушкари» в таком порядке! Вера в победу Венгера построилась на эмоциях: его просто жалко. За симпатичного неудачника всегда переживаешь, как за родного, поэтому их так много в комедиях. Но, как сказал Вуди Аллен, единственная разница между трагедией и комедией в том, что в комедии герой справляется с трагедией. Венгер оказался трагическим персонажем: после сентябрьского выноса «Челси» спрогрессировал (15 побед в 17 играх), а «канониры» деградировали.

В новой версии лондонского дерби на фоне каннибалов Конте игроки «Арсенала» выглядели мармеладными мишками. В первом голе, забитом Алонсо, сразу четыре игрока гостей оказались в полупозициях. Монераль пошел в прессинг Мозеса на фланге, да не добежал до Виктора. Косьельни не забил дырку на фланге – Педро свободно подал в штрафную. Коклен не успел на подстраховку уже самого Лорана – эффект домино привел к борьбе одного Бельерина против Косты и Алонсо (Уолкотт почему-то не защищался, хотя прибежал в штрафную за латералем «синих»). Диего пробил в штангу, а Маркос добил в сетку.

Попутно испанец ударом локтя отправил Бельерина в рай. Защитник не доиграл матч, на поле вышел Паулиста и ничего хорошего не привнес. Можно обижаться на шутки о нокауте Бельерина (его падение жутковато, и смех – вполне адекватная защитная реакция) – ни ему, ни «Арсеналу» от обид болельщиков легче не станет. Более того, это чемпионат Англии, черт возьми! Тут Кантона бил фанатов ногами, Винни Джонс щупал людей за яйца, а Бартон ног переломал больше, чем Месси забил голов. И так сложилось, что Конте, нанявший репетитора английского языка за два месяца до переезда в Лондон, подготовил игроков к бойне лучше, чем Венгер – последний зверь эпохи того кровавого английского футбола.

«В эпизоде с голом было нарушение правил. Но это нисколько не умаляет выступления «Челси». Нам не хватило зрелости и опыта», – сказал Арсен Венгер после игры. И это был его месседж о прощании с чемпионской гонкой: 12 баллов отрыва за 15 туров отыгрываются только в FIFA 17 в режиме любителя.

Сахарные, нежные, как кремовые розочки, футболисты «Арсенала» таяли перед игроками «синих». Каждая атака «канониров» была лишь началом контратаки «Челси». Гол Эдена Азара смешон в той же степени, что и вознесение Бельерина – снова защитная реакция мозга на абсурд. Вдумайтесь: бельгиец протащил мяч со своей половины поля, о него стукнулся Коклен, а еще три игрока «Арсенала» просто любопытствовали, чем кончится дуэль Азара и Косьельни. При этом контратака состояла лишь из бельгийца – у него не было ни одного адресата впереди.

И не только защита «Арсенала» больна. Алексис Санчес не создал ни одного момента за матч. Уолкотт сделал одну обводку, и это полная статистика выступления: ни острых пасов, ни ударов, ни прострелов. Ивоби нанес один неточный удар – на этом все. Озил сделал два острых паса и один раз попал в створ – лучший из креативщиков команды. За первый тайм Педро создал больше шансов (3), чем все перечисленные игроки вместе взятые за матч.

Третий гол настолько метафоричен, что требует баллады. Чех под прессингом выбил мяч на только что вышедшего с банки Фабрегаса. И Сеск забил (гол не праздновал). После этого мяча фраза, что «Арсенал» сам подарил «Челси» три очка, прозвучит до омерзения пошло. А ассист именно от Чеха, иконы золотой эпохи «синих», только подчеркивает сакральный смысл.

Называть расклад сил преимуществом «Челси» даже стыдно: не бывает преимущества у единицы над нулем, ведь нуля просто нет. Об этом же сказал Тьерри Анри: «Я не знаю, играл ли «Арсенал» по правилам «Челси». Я не знаю, играл ли «Арсенал» вообще». Но в такой ситуации и при счете 0:2 Арсен Венгер ждал до 66-й минуты, чтобы выпустить на поле лучшего форварда команды. Оливье Жиру (5 голов в семи предыдущих матчах) выходил на поле с лицом «Режим спасения неудачников». Что мог, он сделал: забил типичный гол головой после кросса.

Венгер напоминает бабульку, которая просит закрыть окно в автобусе в 40-градусную жару, – чем старше человек, тем больше у него пустых опасений. Выпусти Жиру с первых минут, чем ты рискуешь? Пусть Бельерин бьет Алонсо локтями, а не наоборот. Но трусость и нежелание повышать ставки сами привели француза туда, где он есть – не на первом месте. Арсен не актуален, он слишком, до боли, стабилен, он ленив, он застрял. И вместе с ним стагнирует весь клуб. «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Сити» меняют тренеров – ошибаются с выбором или нет, но они действуют, ищут. «Арсенал» страшится ошибок, во всех смыслах боится выпустить лучшего форварда и платит за это.

«Челси» – «Арсенал» – 3:1

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