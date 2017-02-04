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Диско Конте. «Челси» уже выиграл чемпионат Англии

Диско Конте. «Челси» уже выиграл чемпионат Англии
Артем Мазилкин

1 час назад

«Синие» победили «Арсенал» и ушли в 12-очковый отрыв.

Моуринью, Гвардиола и Конте шли на работу в топ-клубы с квестами покруче, чем у Фродо Бэггинса. Жозе возглавил «МЮ», засыпанный песком философии Ван Гала и с Рохо в защите. Пеп принял вице-чемпиона с безногой обороной. А итальянец и вовсе приехал на кладбище. Его конкуренты высокомерно устроили перестройку, которую рискуют не закончить (Sky Bet поставил Гвардиолу на пятое место в списке кандидатов на увольнение). А Конте собрал из трупа «Челси» эпохи Моуринью очень злого Франкенштейна. И выиграл чемпионат Англии.

Есть желание поспорить? Пожалуйста, но даже твои кумиры не хотят. Моуринью назвал борьбу «МЮ» за титул невыполнимой миссией. Гвардиола отдал судьбу титула в руки «Челси». Почеттино перед матчем с «Сандерлендом» сказал, что если «синие» не проиграют «Ливерпулю» и «Арсеналу», то вряд ли «шпоры» их догонят. «Ливерпуль» же начал год с разницей мячей 8:13, а в пяти из 11 матчей 2017-го не забил вовсе – это не игра чемпиона. Ну, а «Арсенал» – это «Арсенал».

25 сентября «канониры» вынесли «Челси» 3:0, и не арсенить было неловко: столько проблем у конкурентов, а «пушкари» в таком порядке! Вера в победу Венгера построилась на эмоциях: его просто жалко. За симпатичного неудачника всегда переживаешь, как за родного, поэтому их так много в комедиях. Но, как сказал Вуди Аллен, единственная разница между трагедией и комедией в том, что в комедии герой справляется с трагедией. Венгер оказался трагическим персонажем: после сентябрьского выноса «Челси» спрогрессировал (15 побед в 17 играх), а «канониры» деградировали.

В новой версии лондонского дерби на фоне каннибалов Конте игроки «Арсенала» выглядели мармеладными мишками. В первом голе, забитом Алонсо, сразу четыре игрока гостей оказались в полупозициях. Монераль пошел в прессинг Мозеса на фланге, да не добежал до Виктора. Косьельни не забил дырку на фланге – Педро свободно подал в штрафную. Коклен не успел на подстраховку уже самого Лорана – эффект домино привел к борьбе одного Бельерина против Косты и Алонсо (Уолкотт почему-то не защищался, хотя прибежал в штрафную за латералем «синих»). Диего пробил в штангу, а Маркос добил в сетку.

Попутно испанец ударом локтя отправил Бельерина в рай. Защитник не доиграл матч, на поле вышел Паулиста и ничего хорошего не привнес. Можно обижаться на шутки о нокауте Бельерина (его падение жутковато, и смех – вполне адекватная защитная реакция) – ни ему, ни «Арсеналу» от обид болельщиков легче не станет. Более того, это чемпионат Англии, черт возьми! Тут Кантона бил фанатов ногами, Винни Джонс щупал людей за яйца, а Бартон ног переломал больше, чем Месси забил голов. И так сложилось, что Конте, нанявший репетитора английского языка за два месяца до переезда в Лондон, подготовил игроков к бойне лучше, чем Венгер – последний зверь эпохи того кровавого английского футбола.

Арсен Венгер (Арсенал) на трибуне

«В эпизоде с голом было нарушение правил. Но это нисколько не умаляет выступления «Челси». Нам не хватило зрелости и опыта», – сказал Арсен Венгер после игры. И это был его месседж о прощании с чемпионской гонкой: 12 баллов отрыва за 15 туров отыгрываются только в FIFA 17 в режиме любителя.

Сахарные, нежные, как кремовые розочки, футболисты «Арсенала» таяли перед игроками «синих». Каждая атака «канониров» была лишь началом контратаки «Челси». Гол Эдена Азара смешон в той же степени, что и вознесение Бельерина – снова защитная реакция мозга на абсурд. Вдумайтесь: бельгиец протащил мяч со своей половины поля, о него стукнулся Коклен, а еще три игрока «Арсенала» просто любопытствовали, чем кончится дуэль Азара и Косьельни. При этом контратака состояла лишь из бельгийца – у него не было ни одного адресата впереди.

И не только защита «Арсенала» больна. Алексис Санчес не создал ни одного момента за матч. Уолкотт сделал одну обводку, и это полная статистика выступления: ни острых пасов, ни ударов, ни прострелов. Ивоби нанес один неточный удар – на этом все. Озил сделал два острых паса и один раз попал в створ – лучший из креативщиков команды. За первый тайм Педро создал больше шансов (3), чем все перечисленные игроки вместе взятые за матч.

Эден Азар (Челси – Арсенал)

Третий гол настолько метафоричен, что требует баллады. Чех под прессингом выбил мяч на только что вышедшего с банки Фабрегаса. И Сеск забил (гол не праздновал). После этого мяча фраза, что «Арсенал» сам подарил «Челси» три очка, прозвучит до омерзения пошло. А ассист именно от Чеха, иконы золотой эпохи «синих», только подчеркивает сакральный смысл.

Называть расклад сил преимуществом «Челси» даже стыдно: не бывает преимущества у единицы над нулем, ведь нуля просто нет. Об этом же сказал Тьерри Анри: «Я не знаю, играл ли «Арсенал» по правилам «Челси». Я не знаю, играл ли «Арсенал» вообще». Но в такой ситуации и при счете 0:2 Арсен Венгер ждал до 66-й минуты, чтобы выпустить на поле лучшего форварда команды. Оливье Жиру (5 голов в семи предыдущих матчах) выходил на поле с лицом «Режим спасения неудачников». Что мог, он сделал: забил типичный гол головой после кросса.

Венгер напоминает бабульку, которая просит закрыть окно в автобусе в 40-градусную жару, – чем старше человек, тем больше у него пустых опасений. Выпусти Жиру с первых минут, чем ты рискуешь? Пусть Бельерин бьет Алонсо локтями, а не наоборот. Но трусость и нежелание повышать ставки сами привели француза туда, где он есть – не на первом месте. Арсен не актуален, он слишком, до боли, стабилен, он ленив, он застрял. И вместе с ним стагнирует весь клуб. «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Сити» меняют тренеров – ошибаются с выбором или нет, но они действуют, ищут. «Арсенал» страшится ошибок, во всех смыслах боится выпустить лучшего форварда и платит за это.

«Челси» – «Арсенал» – 3:1

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