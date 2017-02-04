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Ромелу Лукаку из «Эвертона» забил «Борнмуту» на 31-й секунде, заделал покер и подвинул Диего Косту

Лукаку забил «Борнмуту» на 31-й секунде, заделал покер и подвинул Косту
Eurosport

7 мин. назад

В бомбардирской гонке АПЛ появился новый лидер.

В матче 24-го тура Премьер-лиги «Эвертон» расправился с «Борнмутом» со счетом 6:3. Основной вклад в успех «ирисок» внес Ромелу Лукаку, который отличился уже на 31-й секунде, забив второй самый быстрый мяч сезона-2016/17.

В середине первого тайма бельгиец получил царский подарок от защитника и оформил дубль.

К 83-й минуте преимущество «Эвертона» сократилось до минимума, и Ромелу пришлось оформлять второй в сезоне хет-трик.

Не прошло и двух минут, как бельгиец вышел один на один с вратарем и забил четвертый гол.

  • На счету Лукаку стало 16 голов, и он вырвался на первое место среди бомбардиров, опередив Диего Косту и Алексиса Санчеса.
  • Несмотря на победу, «Эвертон» остался на седьмом месте.

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