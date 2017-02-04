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Анализ «Халла». 8 причин главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа ненавидеть 2017-й

Анализ «Халла». 8 причин Клоппа ненавидеть 2017-й
Артем Буторин

60 мин. назад

Верните немцу прошлый год.

«Халл» – «Ливерпуль» – 2:0

Причины для Клоппа
Причины для Клоппа
Саутгемптон Ливерпуль
Причины для Клоппа
«Ливерпуль» – «Суонси»
«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
Причины для Клоппа
Причины для Клоппа
  • Безвыигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла пяти матчей.
  • «Красные» пока четвертые, но «Ман Сити» имеет матч в запасе.

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