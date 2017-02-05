Уилл Феррелл повеселился в раздевалке «Челси» после матча с «Арсеналом»

После 24-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом» игроков «синих» ждал сюрприз: известный американский актер Уилл Феррелл посетил раздевалку любимой команды, поздравил всех с победой и сделал фото с желающими. Больше остальных остался доволен Педро.

Лучший игрок матча тоже был не против совместного кадра.

«Челси» обыграл «Арсенал» (3:1) и оторвался от «Тоттенхэма» на 9 очков.

За «синих» отличились Маркос Алонсо, Эден Азар и Сеск Фабрегас.

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