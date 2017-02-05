Mirror: «Челси» поспорит с «Реалом» за Серхио Агуэро

После перехода в «Манчестер Сити» бразильского нападающего Габриэла Жезуса родственник Марадоны больше времени проводит на скамейке, что его не устраивает. В случае, если к лету ситуация не изменится, аргентинец покинет Манчестер. Активный интерес к форварду проявляют «Реал» и «Челси», сообщает Mirror.

«Синие» опасаются потери Диего Косты, который может отправиться в Китай, и готовы выложить за Агуэро 65 млн евро.

«Челси» лидирует в АПЛ. На счету команды Антонио Конте 59 очков в 24 матчах.

В 25-м туре лондонцы сыграют на выезде с «Бёрнли».

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