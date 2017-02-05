Goal: «Арсенал» заинтересовался Майклом Кэрриком

Полузащитник «МЮ» понадобился Арсену Венгеру – француз видит в Майкле лидера полузащиты «Арсенала». Контракт 35-летнего Кэррика с «Манчестером» истекает летом 2017 года, после чего игрок, вероятно, расстанется с клубом и Моуринью, которые не заинтересованы в продлении соглашения, сообщает Goal.

Кэррик выступает за «дьяволов» с 2006 года.

Майкл провел за «Юнайтед» 301 встречу, забил 17 голов и выиграл Лигу чемпионов-2007/08.

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