Жозе Моуринью: «Я легенда «Порту», «Интера» и «Челси»

Жозе считает, что обязан стать легендой «Манчестер Юнайтед», как это было во всех клубах, где он работал ранее. На вопрос журналистов, как он собирается этого добиться, португалец ответил: «Я должен выигрывать титулы, как я делал это в предыдущих командах. Я легенда «Порту», «Интера» и «Челси». Очень многое значу для их истории».

Считаю, что в Манчестере мне работается тяжелее всего, но реальность такова, что все происходит поэтапно. У нас есть шанс выиграть Кубок Лиги, мы в числе 16 лучших в Кубке Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Мы все еще можем победить в каждом из этих турниров», – заявил Моуринью Goal.

В АПЛ «МЮ» идет на 6-м месте, уступая «Челси» 17 очков.

Моуринью за карьеру выиграл 23 титула в Португалии, Италии, Англии и Испании.

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