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Жозе Моуринью: «Я легенда «Порту», «Интера» и «Челси»

Моуринью: «Я легенда «Порту», «Интера» и «Челси»
Eurosport

14 мин. назад

Хорошая самооценка превыше всего.

Жозе считает, что обязан стать легендой «Манчестер Юнайтед», как это было во всех клубах, где он работал ранее. На вопрос журналистов, как он собирается этого добиться, португалец ответил: «Я должен выигрывать титулы, как я делал это в предыдущих командах. Я легенда «Порту», «Интера» и «Челси». Очень многое значу для их истории».

Считаю, что в Манчестере мне работается тяжелее всего, но реальность такова, что все происходит поэтапно. У нас есть шанс выиграть Кубок Лиги, мы в числе 16 лучших в Кубке Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Мы все еще можем победить в каждом из этих турниров», – заявил Моуринью Goal.

  • В АПЛ «МЮ» идет на 6-м месте, уступая «Челси» 17 очков.
  • Моуринью за карьеру выиграл 23 титула в Португалии, Италии, Англии и Испании.

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