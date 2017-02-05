Джек Родуэлл впервые с 2013 года победил в матче АПЛ, выйдя в стартовом составе

25-летний полузащитник «Сандерленда» Джек Родуэлл одержал первую победу, выйдя в основе, с 2013 года. За 3 года, 8 месяцев и 29 дней он 39 раз выходил в старте, и его команды ни разу не побеждали.

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» разгромил «Кристал Пэлас» – 4:0.

«Черные коты» забили четыре мяча за первый тайм: голы на счету Ламина Коне и Дидье Ндонга, а Джермейн Дефо оформил дубль.

В матче с «Пэлас» Родуэлл получил травму и покинул поле в начале второго тайма.

Джек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити», а с 2014 года бегает за «Сандерленд».

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Канал в телеграме, который побеждает чаще, чем Родуэлл