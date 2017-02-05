AFP

Джек Родуэлл впервые с 2013 года победил в матче АПЛ, выйдя в стартовом составе

Родуэлл впервые с 2013 года победил в матче АПЛ, выйдя в стартовом составе
Eurosport

1 час назад

Залог победы.

25-летний полузащитник «Сандерленда» Джек Родуэлл одержал первую победу, выйдя в основе, с 2013 года. За 3 года, 8 месяцев и 29 дней он 39 раз выходил в старте, и его команды ни разу не побеждали.

  • В матче 24-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» разгромил «Кристал Пэлас» – 4:0.
  • «Черные коты» забили четыре мяча за первый тайм: голы на счету Ламина Коне и Дидье Ндонга, а Джермейн Дефо оформил дубль.
  • В матче с «Пэлас» Родуэлл получил травму и покинул поле в начале второго тайма.
  • Джек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити», а с 2014 года бегает за «Сандерленд».

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