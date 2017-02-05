Игрок «Челси» Маркос Алонсо: «В столкновении с Эктором Бельерином нарушения не было»

«Я выпрыгнул выше и первым оказался на мяче. Я даже не видел, что Бельерин приближается. Не думаю, что в том эпизоде было нарушение.

Мне очень жаль Бельерина. Он хороший друг, но в том эпизоде я его не видел. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – сказал Алонсо официальному сайту «Челси».

Алонсо открыл счет в матче с «Арсеналом» на 13-й минуте, попутно заехав локтем по лицу Бельерину. Защитник «Арсенала» получил травму и был заменен.

Лондонское дерби завершилось победой «Челси» (3:1).

Алонсо, который перешел в «Челси» из «Фиорентины» за 23 млн евро, забил 4 гола в 19 матчах АПЛ-2016/17.

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