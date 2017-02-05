AFP

Игрок «Челси» Маркос Алонсо: «В столкновении с Эктором Бельерином нарушения не было»

Алонсо: «В столкновении с Бельерином нарушения не было»
Eurosport

25 мин. назад

26-летний испанец прокомментировал эпизод с первым взятием ворот «Арсенала».

«Я выпрыгнул выше и первым оказался на мяче. Я даже не видел, что Бельерин приближается. Не думаю, что в том эпизоде было нарушение.

Мне очень жаль Бельерина. Он хороший друг, но в том эпизоде я его не видел. Надеюсь, с ним все будет в порядке», – сказал Алонсо официальному сайту «Челси».

  • Алонсо открыл счет в матче с «Арсеналом» на 13-й минуте, попутно заехав локтем по лицу Бельерину. Защитник «Арсенала» получил травму и был заменен.
  • Лондонское дерби завершилось победой «Челси» (3:1).
  • Алонсо, который перешел в «Челси» из «Фиорентины» за 23 млн евро, забил 4 гола в 19 матчах АПЛ-2016/17.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 11 шайб «Торонто» и «Бостона», после которых ты возьмешь клюшку и будешь мочить

04:51
Популярные видео
Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи
1 664 просмотровВчера в 14:33
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 681 просмотровВчера в 09:33
А еще вам может понравиться