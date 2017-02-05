AFP
Габриэл Жезус оформил дубль на 93-й минуте и подарил победу «Сити»
На гол Габи Жезуса «лебеди» ответили ударом Гильфи Сигурдссона, но бразилец спас «горожан» – 2:1.
«Манчестер Сити» – «Суонси» – 2:1
Голы:
1:0 – Габриэл Жезус, 11'
1:1 – Гильфи Сигурдссон, 81'
2:1 – Габриэл Жезус, 90'
- Бразилец перешел в «Манчестер Сити» в январе за 32 миллиона евро.
- «Горожане» занимают третью строчку в АПЛ с 49 очками.
- «Суонси» на 17-й позиции с 21 баллом.
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