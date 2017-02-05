AFP

Габриэл Жезус оформил дубль на 93-й минуте и подарил победу «Сити»

Жезус оформил дубль на 93-й минуте и подарил победу «Сити»
Eurosport

39 мин. назад

На гол Габи Жезуса «лебеди» ответили ударом Гильфи Сигурдссона, но бразилец спас «горожан» – 2:1.

«Манчестер Сити» – «Суонси» – 2:1

Голы:

1:0 – Габриэл Жезус, 11'

1:1 – Гильфи Сигурдссон, 81'

2:1 – Габриэл Жезус, 90'

  • Бразилец перешел в «Манчестер Сити» в январе за 32 миллиона евро.
  • «Горожане» занимают третью строчку в АПЛ с 49 очками.
  • «Суонси» на 17-й позиции с 21 баллом.

Таблица чемпионата Англии

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 11 шайб «Торонто» и «Бостона», после которых ты возьмешь клюшку и будешь мочить

04:51
Популярные видео
Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи
1 699 просмотровВчера в 14:33
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 688 просмотровВчера в 09:33
А еще вам может понравиться