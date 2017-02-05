2 сверхважных гола, которые сделали 19-летнего игрока «Сити» Жезуса новым кумиром на «Этихаде»

В матче 24-го тура Премьер-лига «Сити» обыграл «Суонси» благодаря 19-летнему форварду Габриэлу Жезусу, который дважды оказался в нужное время в нужном месте.

На 11-й минуте бразильский новичок «горожан» ошарашил защитников «лебедей», воспользовавшись корявым отбором Мартина Ульссона.

В конце второго тайма Гильфи Сигурдссон сравнял счет и, казалось, лишил команду Пепа Гвардиолы 2 очков, но на второй добавленной минуте Жезус оторвался от опекуна и пробил головой. Лукаш Фабианьский не смог зафиксировать мяч, и бразилец был первым на добивании.

Жезус перешел в «Манчестер Сити» из «Пальмейраса» 1 января 2017 года за 32 млн евро.

В 3 матчах АПЛ Жезус забил 3 гола.

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