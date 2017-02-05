Пауза Маты. 150-й матч Погба, первый ассист в АПЛ Мхитаряна и другие цифры разгрома «Лестера»

– «Лестер» играл на равных 40 минут, пока Генрих Мхитарян не удрал в штрафную Шмейхеля и не забил четвертый мяч в сезоне.

– Прошло всего 88 секунд после гола армянского полузащитника, как Ибрагимович удвоил счет.

– Златан – первый игрок «МЮ», забивший не менее 20 голов во всех турнирах с сезона-2012/13, когда Робин ван Перси выбил тридцатку.

– Ибрагимович забил 15-й мяч в АПЛ. В последний раз он настрелял меньше 15 мячей за сезон в чемпионате, когда играл за «Милан» (2010/11).

– Через 5 минут после перерыва Мата сыграл в стеночку с Мхитаряном и забил третий мяч. Это первый ассист Генриха в АПЛ.

– «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей в АПЛ. Это рекорд сезона в топ-5.

– Четверка полузащитников «МЮ» Мата (92%), Погба (89%), Эррера (89%) и Мхитарян (87%) показали практически идеальную точность передач.

– «Лестер» не забивает в чемпионате 8 часов и 40 минут. В последний раз «лисы» чувствовали вкус гола 31 декабря, когда Слимани казнил «Вест Хэм».

– «Лестер» – первый действующий чемпион Англии с 1983 года, проигравший 4 матча подряд. Тогда не перло «Ливерпулю».

– В 2017 году в топ-5 не осталось команды, которая не забивала. Кроме «Лестера».

– «МЮ» впервые с 25 декабря забил раньше, чем истек час игры.

– «Лестер» провел двухтысячный матч в высшем дивизионе Англии.

– Из последних 18 матчей «Манчестер Юнайтед» лишь раз проиграл «Лестеру» во всех турнирах – со счетом 3:5 в сентябре 2014 года.

– Поль Погба провел 150-й матч в чемпионатах Италии и Англии. Уэйн Руни, не игравший с «Лестером» из-за простуды, сыграет 550-й матч за «МЮ» позже.

– Маркус Рэшфорд не забивает в 15 подряд матчах АПЛ.

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