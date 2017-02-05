«Лестер» остался единственной профессиональной командой Англии, которая не забивала в 2017-м

В воскресенье «Лестер» был разгромлен дома «МЮ» со счетом 0:3. Чемпионы Англии остались единственной командой в четырех профессиональных дивизионах страны, которая в 2017 году не забивала.

Кроме это все остальные команды большой пятерки лиг забили хотя бы одному мячу.

Вдобавок «Лестер» стал первой за 21 год командой высшего дивизиона Англии, которая не забивала в 5 стартовых матчах календарного года. В последний раз так ужасно январь-февраль провел «Тоттенхэм» в сезоне-1985/86.

2017-й год «лисы» начали с ничьи с «Мидлсбро» (0:0), а затем проиграли «Челси» (0:3), «Саутгемптону» (0:3), «Бёрнли» (0:1) и «МЮ» (0:3).

«Лестер» идет 16-м и лишь на одно очко опережает зону вылета.

Единственным чемпионом Англии, вылетевшим из высшего дивизиона на следующий год после триумфа, остается «Манчестер Сити» в сезоне-1936/37.

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