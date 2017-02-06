Хуан Мата: «Повезло, что за прыжок в Джейми Варди меня не удалили»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой подкат в матче против «Лестера». «Я пытался достать мяч, но опоздал. Не хотел навредить Джейми и прошу прощения. Пожалуй, мне повезло, что за такой прыжок мне не дали красную карточку.

Думаю, мы показали довольно хорошую игру. Еще перед первым голом мы пытались контролировать происходящее, старались владеть мячом», – сказал Мата Goal.

В эпизоде с Варди испанец получил желтую карточку.

«МЮ» обыграл «Лестер» со счетом 3:0.

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