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Игрок «Челси» Сеск Фабрегас: «Если не смогу играть в Европе, то поеду в MLS»
Испанец предпочитает западное направление.
«Переход в Китай? Кто знает. Если в один момент я пойму, что уже не могу играть в Европе, то поеду в MLS. Таковы мои планы на данный момент. Но что-то может измениться», – приводит слова Фабрегаса ESPN.
- Сеск выступает за «Челси» с 2014 года. С «синими» испанец стал чемпионом Англии и выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2014/15.
- До «Челси» Фабрегас защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны».
- Фабрегас – чемпион мира (2010) и Европы (2012) в составе сборной Испании.
- В январе в Китай переехал экс-одноклубник Сеска бразилец Оскар. В начале февраля радиостанция Cadena Ser сообщила, что в Поднебесную летом отправится лучший бомбардир «Челси» Диего Коста.
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