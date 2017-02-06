AFP

Жозе Моуринью: «Бавария» убивает конкурентов, скупая их звезд, но в Англии такое не пройдет»

Моуринью: «Бавария» убивает конкурентов, скупая их звезд, но в Англии такое не пройдет»
Eurosport

50 мин. назад

Португалец пожаловался на трудности усиления состава в Премьер-лиге.

«В Германии «Бавария» начинает поход за чемпионством уже летом. Каждый год они едут в Дортмунд и покупают лучших игроков «Боруссии». Сначала они покупают Левандовского. На следующий год – Гётце. Еще через год – Хуммельса.

Могу ли я вытащить из «Тоттенхэма» двух лучших игроков и убить «шпор»? Нет. Я не могу выкупить и двух лучших игроков «Арсенала». И двух лучших игроков «Челси», которые мне нравятся, я тоже не могу приобрести.

Времена, когда в Англии становились чемпионами, атакуя прямых конкурентов, прошли. У таких клубов можно взять только ненужных им игроков», – цитирует Жозе Моуринью ESPN.

  • Моуринью допустил ошибку: «Бавария» заполучила Марио Гётце (2013) на год раньше, чем Роберта Левандовского (2014).
  • После 24 туров «МЮ» занимает шестое место в АПЛ. Команда Моуринью на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

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