Антонио Конте: «У Н'Голо Канте такой же главный недостаток, какой был у меня на поле»

Главный тренер лондонского «Челси» раскрыл одну из слабых сторон своего опорного полузащитника. «Канте – потрясающий футболист. Иногда у меня создается впечатление, что он заполняет все поле. Соперникам очень трудно совладать с его отбором и выносливостью. Но у Н'Голо есть и недостаток. Часто его первый пас – горизонтальный, это замедляет атаки. Такая же проблема была у меня в бытность игроком», – сказал коуч Squawka.

«Челси» лидирует в АПЛ после 24 туров с отрывом в 9 очков.

Н'Голо Канте забил 1 гол в 23 матчах чемпионата Англии-2016/17.

Таблица чемпионата Англии

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