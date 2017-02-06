Двухсекундное видео, после которого ты одуреешь и закричишь «Я видел дриблинг Курта Зума!»

В матче 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом» Курт Зума вышел на поле на 86-й минуте и успел за оставшиеся до финального свистка минуты сотворить чудо-эпизод.

Француз получил мяч на фланге и уничтожил Начо Монреаля размашистым дриблингом.

Пользователь, опубликовавший это видео, обратил внимание на то, что Зума и Канте, который бежит рядом, похожи на отца и сына.

«Челси» одержал победу со счетом 3:1.

В составе лондонцев голы забили Маркос Алонсо, Эден Азар и Сеск Фабрегас.

У «канониров» отличился Оливье Жиру.

Это был первый матч Курта Зума в чемпионате Англии в сезоне-2016/17. Он пропустил первую половину турнира из-за травмы колена, полученной в конце предыдущего сезона.

Зума уже выходил на поле в футболке «Челси» в этом сезоне. Он дважды играл полные матчи в Кубке Англии – против «Питерборо» и «Брентфорда».

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