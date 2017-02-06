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Лицо Эктора Бельерина после столкновения с Маркосом Алонсо, вызывающее страх за мозг «канонира»

Лицо Бельерина после столкновения с Алонсо, вызывающее страх за мозг «канонира»
Eurosport

35 мин. назад

То, что Бельерин покинет поле, было очевидно.

В матче 24-го тура Премьер-лиги «Арсенал» на выезде проиграл «Челси» (1:3) и опустился на привычное четвертое место. Но большее опасение фанатов лондонцев вызывает не этот факт: Эктор Бельерин получил тяжелый удар в момент гола Маркоса Алонсо. На данный момент о тяжести травмы защитника ничего не известно, но видео показывает, что ему было очень нехорошо.

  • Бельерин выступает за «Арсенал» с 2014 года.
  • «Арсенал» идет в АПЛ-2016/17 четвертым, уступая лидирующему «Челси» 12 баллов.

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