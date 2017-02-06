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The Telegraph: «Реал» намерен летом приобрести Уго Льориса

The Telegraph: «Реал» намерен летом приобрести Льориса
Eurosport

47 мин. назад

Вратарь «Тоттенхэма» – главная трансферная цель мадридцев.

Контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до декабря 2022 года, но этот факт не остановит «Реал»: «сливочным» необходим вратарь мирового уровня, каким они видят 30-летнего француза. Еще один вариант для мадридцев – Тибо Куртуа, но заполучить его у «Челси» будет сложнее, чем Льориса у «шпор», сообщает The Telegraph.

  • Уго перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» в 2012 году за 10 млн евро.
  • В составе «шпор» француз провел 140 матчей во всех турнирах.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.

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