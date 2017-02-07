Marca: «Барселона» и «Реал» следят за Серхио Агуэро, который присел на скамейку в «Сити»

Крутой дебют Жезуса (3 мяча в 3 матчах) выбил Агуэро и стартового состава. Последний раз Кун выходил в старте 21 января, а в следующих играх появлялся на поле только на замену.

По информации Marca, за ситуацией с Серхио следят «Реал» и «Барселона», которые могут предпринять попытки покупки форварда летом. Каталонский клуб выглядит фаворитом из-за большой дружбы Агуэро и Месси.

Руководство «Сити» уже сообщило о желании сохранить аргентинца, а сам футболист опроверг возможный уход.

Контракт Куна с «Сити» действует до лета 2019-го.

В 18 матчах АПЛ-2016/17 28-летний нападающий забил 11 мячей.

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