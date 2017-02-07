Хакер требовал у Бекхэма миллион за инфу, что тот занимался благотворительностью ради титула рыцаря

В начале 2016-го с Бекхэмом связался человек, который назвал себя Артемом Ловузовым. Он угрожал опубликовать личную переписку Дэвида, если не получит 1 млн евро.

По информации The Telegraph, Бекхэм отказался платить и обратился в полицию. Расследование началось год назад в Португалии, где располагаются серверы агентства Саймона Оливейры, представляющего публичные интересы Бекхэма. Несмотря на это, Ловузов продолжил угрозы и хотел лично встретиться с бывшим футболистом.

После года неудачного шантажа хакер выложил в сеть переписку Бекхэма, из которой следует, что Дэвид занимался благотворительностью только ради получения рыцарского титула.

«Если честно, это унижение. Если бы я был американцем, то получил бы нечто подобное уже 10 лет назад», – говорится в переписке Бекхэма.

Также хакер выложил жесткие высказывания экс-футболиста в адрес некоторых британских лордов и резкий отказ спонсировать торжественный ужин ЮНИСЕФ в Шанхае.

Бекхэм признал подлинность публикаций, добавив, что некоторые сообщения он писал сгоряча, а некоторые были изменены. Экс-полузащитник «МЮ» и «Реала» заявил, что рыцарский титул его не волнует, и пообещал продолжать сотрудничество с ЮНИСЕФ.

Расследование полиции продолжается.

Бекхэм завершил карьеру в 2013-м. Англичанин выступал за «МЮ», «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ».

В активе Дэвида 17 мячей в 115 играх за сборную Англии.

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