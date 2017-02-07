SID
The Telegraph: «Лестер» не собирается увольнять Клаудио Раньери
У итальянца есть время.
В 24-м туре АПЛ «Лестер» дома проиграл «МЮ» (0:3). После этого поражения владелец клуба Вичай Шриваддханапрабха встретился с Раньери, чтобы обсудить положение дел. Несмотря на неудачное выступление в АПЛ, «Лестер» не планирует расставаться с итальянцем, сообщает The Telegraph.
- После 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место, опережая зону вылета на 1 очко.
- В Лиге чемпионов «лисы» дошли до 1/8 финала, где сыграют с «Севильей».
- В четвертом раунде Кубка Англии команда Раньери встретится с «Дерби».
Опрос
265 голосов
Да
Нет
Следует ли уволить Раньери?
ДаДа
НетНет
265 голосов
Следует ли уволить Раньери?
ДаДа
НетНет
265 голосов
Следует ли уволить Раньери?
ДаДа
НетНет
265 голосов
Следует ли уволить Раньери?
ДаДа
НетНет
265 голосов
Следует ли уволить Раньери?
ДаДа
НетНет
265 голосов
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте