The Telegraph: «Лестер» не собирается увольнять Клаудио Раньери

В 24-м туре АПЛ «Лестер» дома проиграл «МЮ» (0:3). После этого поражения владелец клуба Вичай Шриваддханапрабха встретился с Раньери, чтобы обсудить положение дел. Несмотря на неудачное выступление в АПЛ, «Лестер» не планирует расставаться с итальянцем, сообщает The Telegraph.

После 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место, опережая зону вылета на 1 очко.

В Лиге чемпионов «лисы» дошли до 1/8 финала, где сыграют с «Севильей».

В четвертом раунде Кубка Англии команда Раньери встретится с «Дерби».

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