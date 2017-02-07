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The Telegraph: «Лестер» не собирается увольнять Клаудио Раньери

The Telegraph: «Лестер» не собирается увольнять Раньери
Eurosport

1 час назад

У итальянца есть время.

В 24-м туре АПЛ «Лестер» дома проиграл «МЮ» (0:3). После этого поражения владелец клуба Вичай Шриваддханапрабха встретился с Раньери, чтобы обсудить положение дел. Несмотря на неудачное выступление в АПЛ, «Лестер» не планирует расставаться с итальянцем, сообщает The Telegraph.

  • После 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место, опережая зону вылета на 1 очко.
  • В Лиге чемпионов «лисы» дошли до 1/8 финала, где сыграют с «Севильей».
  • В четвертом раунде Кубка Англии команда Раньери встретится с «Дерби».

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