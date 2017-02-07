AFP
The Times: игроки «Лестера» потеряют до 40% зарплат, если вылетят из АПЛ
Еще один стимул не опускаться в Чемпионшип.
После исторического сезона-2015/16 боссы «Лестера» перезаключили контракты Раньери и ведущими игроками. Футболистам подняли зарплаты, но включили в соглашения пункт о снижении заработка до 40% в случае вылета из АПЛ.
Эта опция есть в контрактах Варди, Мареза, Дринкуотера, Моргана и Симпсона, сообщает The Times.
- После 24 туров действующий чемпион Англии занимает 16-е место, опережая зону вылета на 1 очко.
- В Лиге чемпионов «лисы» дошли до 1/8 финала, где сыграют с «Севильей».
- В четвертом раунде Кубка Англии команда Раньери встретится с «Дерби».
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