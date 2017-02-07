AFP
Юрген Клопп полностью повторил статистику Брендана Роджерса в первых 54 матчах в «Ливерпуле»
Дай домашку списать. Только не списывай точь-в-точь.
Юрген Клопп достиг отметки в 54 матча в АПЛ. Немец выиграл 26 матчей, проиграл 12, а еще 16 встреч свел вничью. Аналогичный результат показал в «Ливерпуле» Брендан Роджерс. Только при тренере из Северной Ирландии «красные» больше забивали и меньше пропускали.
- После 24 туров «Ливерпуль» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.
- Мерсисайдцы не выигрывают в АПЛ 5 матчей подряд.
- Клопп проиграл в «Ливерпуле» оба финала: Кубка английской Лиги и Лиги Европы.
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