Юрген Клопп полностью повторил статистику Брендана Роджерса в первых 54 матчах в «Ливерпуле»

Юрген Клопп достиг отметки в 54 матча в АПЛ. Немец выиграл 26 матчей, проиграл 12, а еще 16 встреч свел вничью. Аналогичный результат показал в «Ливерпуле» Брендан Роджерс. Только при тренере из Северной Ирландии «красные» больше забивали и меньше пропускали.

После 24 туров «Ливерпуль» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.

Мерсисайдцы не выигрывают в АПЛ 5 матчей подряд.

Клопп проиграл в «Ливерпуле» оба финала: Кубка английской Лиги и Лиги Европы.

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