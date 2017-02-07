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Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин вошел в сотню лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo

Аршавин вошел в сотню лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo
Eurosport

8 мин. назад

Компанию нападающему «Кайрата» составил Андрей Канчельскис.

Журнал FourFourTwo опубликовал первую часть списка лучших легионеров в АПЛ. 98-е место у Андрея Канчельскиса, который рубился за «МЮ», «Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон». Аршавин занял 91-е место.

  • Канчельскис выиграл два чемпионата Англии, Кубок Англии, Кубок английской Лиги и два Суперкубка страны.
  • Аршавин играл за «Арсенал с 2009 по 2013 годы и оформил покер в ворота «Ливерпуля».

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