AFP
Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин вошел в сотню лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo
Компанию нападающему «Кайрата» составил Андрей Канчельскис.
Журнал FourFourTwo опубликовал первую часть списка лучших легионеров в АПЛ. 98-е место у Андрея Канчельскиса, который рубился за «МЮ», «Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон». Аршавин занял 91-е место.
- Канчельскис выиграл два чемпионата Англии, Кубок Англии, Кубок английской Лиги и два Суперкубка страны.
- Аршавин играл за «Арсенал с 2009 по 2013 годы и оформил покер в ворота «Ливерпуля».
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