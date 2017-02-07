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Чемпион АПЛ «Лестер» официально поддержал главного тренера Клаудио Раньери

«Лестер» официально поддержал Раньери
Eurosport

1 час назад

Клуб не собирается увольнять тренера и продолжит борьбу.

Клуб опубликовал официальное обращение, раскрывающее твердую позицию руководства.

«В свете последних спекуляций «Лестер Сити» четко заявляет о непоколебимой поддержке в отношении тренера первой команды Клаудио Раньери.

Все признают, что результаты клуба требуется улучшить. Но беспрецедентный успех последних сезонов основывался на стабильности, сплоченности и стремлении справляться даже с величайшими вызовами.

Весь клуб сохраняет, поддерживая тренера и футболистов. Все твердо сосредоточены на стоящих перед нами задачах».

  • «Лестер» проиграл четыре матча подряд в АПЛ и занимает 16-е место с 21 баллом.
  • В плей-офф Лиги чемпионов команда сыграет против «Севильи».

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