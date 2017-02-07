AFP

Из раздевалки тренировочной базы «МЮ» украдены ювелирные украшения защитника Фила Джонса

Из раздевалки «МЮ» украдены ювелирные украшения Фила Джонса
Eurosport

1 час назад

В «Юнайтед» завелся свой Дзюбиньо.

Полиция Манчестера подтвердила, что ведет дело о краже ювелирных украшений из раздевалки «МЮ» на тренировочной базе. Запрос поступил 24 января 2017 года, пропажа произошла между 21 и 23 января.

Украшения принадлежат защитнику Филу Джонсу, пишет SkySports.

  • Фил Джонс сыграл 12 матчей в сезоне-2016/17 и не забил голов.
  • «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте, набрав 45 очков.

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