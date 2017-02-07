AFP

Тренер «Лестера» Клаудио Раньери запретил футболистам есть бургеры с курятиной

Раньери запретил футболистам есть бургеры с курятиной
Eurosport

8 мин. назад

С таким коучем в KFC не сходишь.

Тренер ищет причины неудачной игры и пересматривает все аспекты подготовки. Бургеры с куриными котлетами подавали игрокам после матча, теперь их заменят на макароны, пишет Mirror.

  • «Лестер» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии с отрывом в одно очко от зоны вылета.
  • Джейми Варди забил в АПЛ сезона-2016/17 5 голов.

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