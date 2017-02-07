AFP
Тренер «Лестера» Клаудио Раньери запретил футболистам есть бургеры с курятиной
С таким коучем в KFC не сходишь.
Тренер ищет причины неудачной игры и пересматривает все аспекты подготовки. Бургеры с куриными котлетами подавали игрокам после матча, теперь их заменят на макароны, пишет Mirror.
- «Лестер» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии с отрывом в одно очко от зоны вылета.
- Джейми Варди забил в АПЛ сезона-2016/17 5 голов.
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