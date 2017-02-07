Eurosport
The Times: «Манчестер Сити» отпустит нападающего Серхио Агуэро в «ПСЖ» за 93 миллиона евро
Но аргентинец не против остаться в Англии.
Французский клуб готовит предложение по Агуэро к летнему трансферному окну, но «Манчестер Сити» не продаст игрока меньше чем за 93 миллиона евро.
После победы над «Суонси» (2:1) Серхио заявил, что не против остаться в Манчестере, но его будущее решит клуб, сообщает The Times.
- Серхио Агуэро сыграл в АПЛ сезона-2016/17 18 матчей и забил 11 голов.
- Ранее сообщалось, что аргентинец продлил контракт с «Сити» до 2020 года.
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