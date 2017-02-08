Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри: «Не думаю, что Арсену Венгеру нужно уходить»

«Есть ли у «Арсенала» необходимые качества, чтобы выиграть титул таким составом? На бумаге – да. Если «Челси» лидирует в АПЛ, то и нынешний «Арсенал» тоже можно представить на первом месте.

Нужна гармония, а эта команда не знает, чего может достичь. Нет самоуправления и дисциплины. Не думаю, что Арсену нужно уходить. Должен ли он сменить тактику – не знаю, но пора что-то сделать.

В матче с «Челси» я видел психологические проблемы команды, дело не только в мастерстве. Если уж и «Лестер» взял титул в прошлом году», – рассказал Тьерри Анри RMC.

«Арсенал» занимает четвертое место после 24 туров с 47 очками.

Тьерри Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

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