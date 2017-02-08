Флойд Мэйуэзер попросил организовать ему встречу с игроками «Лестера»

Мэйуэзер прилетит в Великобританию, где посетит Лондон, Ливерпуль и Лестер. Как заявил промоутер Шейн Уитфилд, Флойд хотел бы познакомиться с игроками «Лестера», когда он посетит город 2 марта.

«Я разговаривал с представителями Флойда, он сказал им, что хочет встретиться с командой «Лестер Сити». Их победа в АПЛ действительно произвела на всех впечатление, и я надеюсь, что игроки смогут встретиться с Флойдом.

Что касается возможного возвращения Мэйуэзера на ринг, то я не удивлюсь, если он объявит, что вернется в сентябре или, возможно, в мае следующего года», – цитирует Уитфилда Sky Sports.

Флойд Мэйуэзер провел на профессионально ринге 49 боев и во всех одержал победы.

«Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.

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