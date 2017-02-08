AFP

Флойд Мэйуэзер попросил организовать ему встречу с игроками «Лестера»

Мэйуэзер попросил организовать ему встречу с игроками «Лестера»
Eurosport

24 мин. назад

Возможно, боксер вернет команде победный дух.

Мэйуэзер прилетит в Великобританию, где посетит Лондон, Ливерпуль и Лестер. Как заявил промоутер Шейн Уитфилд, Флойд хотел бы познакомиться с игроками «Лестера», когда он посетит город 2 марта.

«Я разговаривал с представителями Флойда, он сказал им, что хочет встретиться с командой «Лестер Сити». Их победа в АПЛ действительно произвела на всех впечатление, и я надеюсь, что игроки смогут встретиться с Флойдом.

Что касается возможного возвращения Мэйуэзера на ринг, то я не удивлюсь, если он объявит, что вернется в сентябре или, возможно, в мае следующего года», – цитирует Уитфилда Sky Sports.

  • Флойд Мэйуэзер провел на профессионально ринге 49 боев и во всех одержал победы.
  • «Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дубль Тарасенко вдохновил новичка «блюзменов» Барбашева на первый гол в НХЛ

02:38
Популярные видео
2 очка Овечкина и гол Кузнецова, которые превратили «ураганов» в штиль
 480 просмотров4 ч
Лучшие моменты матча, в котором Бобровский догнал лидера НХЛ по количеству побед
 172 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться