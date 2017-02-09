«Позор, что «Челси» не смотрит на английских тренеров». Как Харри Реднапп прирос к дивану

В Британии нет нормальных английских тренеров. Мем Большого Сэма про «Меня не пригласят в топ-клубы, потому что меня зовут не Эллардичи» еще пять лет назад заставлял задуматься, сейчас – требует вызвать врачей. Тучные контракты Sky Sports, BT и BBC делают экспертов из всех – были ли вы великим в прошлом (как Сунесс), облажались ли сейчас (Гари Невилл), даже не пытались тренировать (Каррагер) или видите себя на месте Венгера (Анри).

Конечно, среди них попадаются фрики. Харри Реднапп был для «Вест Хэма» середины 90-х местным Ван Галом: подтянул из молодежки талантливых парней (Кэррик, Джо Коул, Фердинанд, Лэмпард) и превратил их в людей. После Кубка Англии с «Портсмутом» и Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и Бэйлом британский коуч опрокинул «КПР» в Чемпионшип, вернул его обратно в АПЛ и бросил, когда понял, что «Рейнджерс» не спасти.

Харри два года никак не найдет работы в Премьер-лиге и устраивает чес по мусорным странам: контракт на две игры со сборной Иордании, роль консультанта в «Дерби Каунти» и каком-то клубе из Австралии. Такие формальные, но денежные должности держат его банковский счет в порядке и гарантируют сытую жизнь лондонского пенсионера. При таком количестве свободного времени Реднаппа полюбили журналисты: он резок, известен читателям, но не всегда адекватен. Ниже – пять причин, почему Реднапп превращается в Валерия Рейнгольда или Игоря Гамулу.

Любит себя

В 2013 году Реднапп, еще не увядший коуч, выпустил автобиографию, в которой распял боссов британской федерации, выбравших на пост тренера сборной не его.

«Когда их жизнь зависит от этого, я бы не стал доверять ФА в выборе тренера, – полыхал Харри. – Какими клубами они руководили? Английским футболом руководят безмозглые люди. И они выбирают тренера национальной команды!» Это было странно, ведь после отставки Капелло он сам отказался от работы в сборной, не потянув совмещение с «Тоттенхэмом». Тренер слишком рано поверил, что пост на Евро от него никуда не уйдет, а после проигрыша в гонке Ходжсону не смог признать, что есть кто-то лучше.

Попадается на вранье

Никто не помнит, но кроме Эллардайса на скандале с The Telegraph в 2016-м сгорел и Реднапп. Журналисты представились азиатскими инвесторами и проехали с гастролями по всем крупным менеджерам. Харри тогда сидел без работы и признался: его игроки точно ставили на свои матчи. «Да кого, на хрен, это волнует? – расслабленно спросил англичанин. – В то время еще не было этих правил, тем более, они ставили на свою команду, а не на соперника». Большего коуч не выдал, но все равно странно доверять человеку, который долго молчал об очевидной лжи.

Пропихивает своих

После высадки Антонио Конте в «Челси» Реднапп накатал колонку для Evening Standard, в которой включил внутреннего Гершковича: «Я могу понять заинтересованность «синих» в Конте, но я считаю позором, что они даже не смотрят на английских кандидатов. Через 15 лет, вероятно, не останется ни одного английского владельца клуба в Премьер-лиге и ни одного английского тренера. Есть много талантливых ребят, но им не дают шансов».

Поразительно, что коуч не назвал ни одного кандидата, кто был бы сильнее Антонио. Ходжсон? Спасибо за гениальный вайн на Евро – эталон растерянности на лице. Эллардайс? Видимо, чтобы пораньше попасться на взятках. Тони Пулис? Оставьте его старомодный футбол «Вест Брому».

Кроме тренеров под ласки попадают и игроки. После трансфера Погба в «МЮ» Реднапп заявил, что глупо выкладывать 100 миллионов за футболиста, которого отпустили бесплатно: «Не думаю, что я бы на месте владельцев согласился на такой трансфер. Просто гордость не позволила бы. Поль – отличный игрок, но я ни за что не променял бы его на Алли. В долгосрочной перспективе я бы взял Деле».

Интересно, почему тогда переоцененный француз уже был в финале Лиги чемпионов и Евро-2016, а бедный лидер «Тоттенхэма» провалился в ЛЧ?

Регулярно ошибается в прогнозах

Реднапп предсказывает будущее ничуть не лучше Пеле. Мысли великого бразильца превратились в мем: не сбывается почти ничего из того, что он говорит. У Харри бывают удачные ставки, но чаще он жестко проваливается. Из последнего: эксперт не увидел будущего на Евро у Рэшфорда (итог – два матча, в которых форвард был лучше Старриджа и Кейна), рассмотрел кубок Премьер-лиги в руках Гвардиолы (все идет к победе «Челси») и отправил в плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и ЦСКА («Монако» и «Байер» легко вышли в 1/8 финала). Осьминог Пауль из рая справился бы лучше.

Генерирует смешные истории

Среди тех двух матчей, что Реднапп провел со сборной Иордании, было футбольное порно с Бангладешем – 8:0. После финального свистка к нему подошел местный репортер и задал пару обычных вопросов типа «Ваши впечатления от игры?». К концу интервью журналист забыл все английские слова и выдал турбомикс из арабских и европейских выражений, поэтому Харри просто повторил еще раз первую часть речи.

В октябре 2016-го The Sun опубликовала фото жены Реднаппа. Бедная леди лежала в крови на парковке супермаркета и кричала от боли. Оказалось, что англичанин подвозил Сандру в магазин, а пальто женщины застряло в дверях внедорожника. Харри не заметил этого и протащил бедняжку по парковке. «Сразу понял, что Сандру сбило машиной, но даже не сопоставил, что это сделал я», – оправдывался в телеэфире британский тренер.

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