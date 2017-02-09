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Биллу Гейтсу предлагали купить «Ливерпуль», но он даже не ответил на запрос
Сделка могла состояться семь лет назад.
В 2007 году хозяевами «Ливерпуля» стали американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жилетт. Они не справились с долгами и в 2010 году согласились продать клуб.
Barclays Capital должен был найти потенциальных покупателей. Во время судебного разбирательства между компанией Mill Financial and Gillett и Королевским банком Шотландии выяснилось, что одним из возможных покупателей значился Билл Гейтс, сообщает Sky Sports.
Посредники контактировали с Гейтсом, но он не проявил интереса к данному проекту и не ответил на запрос.
В итоге клуб приобрела американская компания Fenway Sports Group.
- Состояние Билла Гейтса на составляет 84,5 миллиарда долларов.
- Forbes оценивает «Ливерпуль» в 1,5 миллиарда евро.
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