«Я как животное». Кто сделал нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича таким дьяволом

«Мне нужен форвард, способный забивать 20 мячей за сезон», – плакал Луи ван Гал ровно два года назад. Стоны не помогли: летом 2015-го из Манчестера уехал Ван Перси, а главной опцией в атаке оказался Уэйн Руни – человек, который уже тогда напоминал выжатый тюбик зубной пасты. В итоге лучшим бомбардиром в сезоне-2015/16 стал Антони Марсьяль, вингер по крови.

Затем Ван Гала уволили, а проблемы сохранились: вместо того, чтобы подписать топового нападающего в расцвете сил, Жозе Моуринью пригласил своего кореша Ибрагимовича. Тот последние четыре года зависал в Париже, славил себя голами в ворота бастий и нантов, но стабильно сливался в Лиге чемпионов. На Евро шведа тоже ждал крах: три матча, ноль мячей, вылет на групповой стадии, унылое прощание со сборной.

Контракт Ибры выглядел ошибкой со всех сторон. Старый, болезненно звездный, не привыкший к Англии – казалось, что этот мамонт провалится даже мощнее, чем Фалькао. Но пока люди заключали пари в духе «Забьет ли Златан 15 за сезон», гениальный форвард на протяжении пяти недель занимался по собственной программе. Для публики это мероприятие называлось отдыхом после Евро, но правду знали только несколько людей: Жозе, Ибра и личный физиотерапевт шведа Дарио Форт.

Итальянец познакомился со Златаном, когда тот играл в «Милане». Дарио в тот момент был никем: лечил молодежь, изредка помогал основному штабу. Но однажды Форт разговорился с Иброй, и оказалось, что у них много общего – от конституции (итальянец тоже высокий и жилистый) до взглядов на восстановление организма.

«Я всегда хотел иметь друга-тренера. Дарио – как раз он. Безумно рад, что нашел его, поэтому слушаю все указания», – признавался Златан позже. Благодаря Ибрагимовичу Форт ворвался в главный медкабинет «россонери», а затем проследовал в «ПСЖ». Там, естественно, вспыхнул конфликт: сразу 10 местных игроков отказались разминаться под управлением французских физиотерапевтов. Им был нужен только Дарио: он приехал с Иброй и был прогрессивнее.

О методиках Форта почти ничего не известно. Факт в том, что он целиком изучил организм Ибрагимовича и проработал комплексный план по сохранению формы. Если сложить обрывки инсайдов в единую картину, получится примерно следующее:

Главное в возрасте Златана – держать мышцы в тонусе, не давать им расслабиться. Отсюда – занятия единоборствами (в максимально безопасном режиме), поднятие тяжестей (без жестких нагрузок на суставы) и кардио (бег по дорожке под ритмы регги).

У Ибры есть эксклюзивный план по разминке перед матчами, которому он всегда следует. Швед много раз рассказывал, как его раздражает рутинная работа, но против авторитета Форта не попрешь.

Дарио лично восстанавливает Златана после матчей. Сгибает и массирует ноги, осматривает их на предмет повреждений и решает проблемы с ахиллом (специализация итальянца), если они возникают.

В «ПСЖ» Форт подружился еще и с Верратти. Уже после увольнения из Парижа Дарио приезжал к Марко и помогал набирать форму после операции на пахе. Кстати, французы попрощались с терапевтом довольно некрасиво: обиделись, что он сбежал вслед за Златаном в Манчестер, и молча отправили его профиль в архив официального сайта.

Важно, что работа Форта в «Кэррингтон-центре» оплачивается не Ибрагимовичем, а клубом. Дарио не сидит на скамейке во время матчей, но восстанавливает игроков наравне с другими членами медштаба «дьяволов». По данным Daily Mail, очереди к Форту самые длинные: все хотят быть такими же бессмертными, как Златан.

За шесть полных лет сотрудничества Ибра ни разу не вылетал дольше чем на 46 дней. Он перебил все рекорды «ПСЖ» (113 голов в 117 матчах), а затем переехал в АПЛ и разжег там. У него уже накопилась двадцатка мячей за сезон (привет Ван Галу), а в коллекцию призов добавилась статуэтка лучшему игроку лиги в декабре.

По сыгранным минутам Ибру обходит только Давид де Хеа, но лишь из-за того, что швед пропустил матч с «Арсеналом» (перебор желтых карточек). Величие Златана подтвердилось в Boxing day: 35-летний мужик не только выдержал три матча за неделю, но и вонзил два мяча (плюс три ассиста). Впрочем, одноклубники уверяют, что швед не тянет на 35. Например, Андер Эррера, которого восхитила требовательность Ибры на тренировках, оценил суперзвездного партнера в 28 лет.

Сейчас результативность Златана составляет 0,65 гола за матч. С таким показателем он уже вошел в историю как самый эффективный снайпер в истории АПЛ среди тех, кому исполнилось 32. Позади Ибрагимовича – Юрген Клинсманн, Иан Райт и Алан Ширер. Но все идет к тому, что швед будет до последнего сражаться не со стариками, а с молодыми львами: Лукаку (23 года), Кейном (23), Санчесом (28) и Диего Костой (28).

«У меня необычное тело. Я как животное», – говорит Златан, чтобы британские медиа опять вынесли его цитату на первые страницы. Но мы-то теперь знаем: оборотня из Ибры сделал Дарио Форт, тихий итальянский физиотерапевт и самый ценный друг в жизни шведа.

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