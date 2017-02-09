Imago

Ветеран «Челси»: «Фанаты «Арсенала» такие же бесхребетные и ментально слабые, как и клуб»

Ветеран «Челси»: «Фанаты «Арсенала» такие же бесхребетные и ментально слабые, как и клуб»
Eurosport

40 мин. назад

Крейг Бёрли прошелся по болельщикам «канониров» и Арсену Венгеру.

«Я говорю это вам, болельщики «Арсенала». Вы бесхребетные. Вы отображение собственного клуба: ментально слабые люди.

Фанаты «Арсенала» ездят за своей командой по всей Европе, по всей Англии и с готовностью принимают посредственность. Нацеливаться на место в четвертке – посредственность для такого клуба.

Они используют Лигу чемпионов в качестве меры успеха, правда, за исключением финала-2006 в Париже, их выбивают уже на стадии 1/8 финала каждый год. Каждый год! И какая от этого польза?

Что касается Венгера, то, во-первых, он здорово зарабатывает, а во-вторых, он либо невежественен, либо высокомерен, если не считает, что ему пора уходить.

С 1996-го по 2004-й Венгер был великолепен. Но дальше он выдохся. А бесхребетные болельщики «Арсенала» никак не встанут на «Эмирейтс» и не потребуют перемен», – цитирует Бёрли The Telegraph.

  • Крейг Бёрли защищал цвета шести клубов, включая «Челси» (1989-1997) и «Селтик» (1997-1999).
  • В составе сборной Шотландии Бёрли выступил на Евро-1996 и ЧМ-1998.
  • После завершения карьеры Бёрли работает обозревателем и комментатором на ESPN.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Канал в телеграме, который крут как Н'Голо

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Весь нектар эстафеты, где Акимова была умничкой, а Фуркад и Шипулин грызлись до самого финиша

02:34
Популярные видео
«Против Казахстана шансов не было». Почему шведские хоккеисты не зажгли на Универсиаде-2017
 202 просмотров1 ч
Гол Тэйвза в овертайме вытащил «Чикаго» в диалоге лидеров Западной конференции
 876 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться