Ветеран «Челси»: «Фанаты «Арсенала» такие же бесхребетные и ментально слабые, как и клуб»

«Я говорю это вам, болельщики «Арсенала». Вы бесхребетные. Вы отображение собственного клуба: ментально слабые люди.

Фанаты «Арсенала» ездят за своей командой по всей Европе, по всей Англии и с готовностью принимают посредственность. Нацеливаться на место в четвертке – посредственность для такого клуба.

Они используют Лигу чемпионов в качестве меры успеха, правда, за исключением финала-2006 в Париже, их выбивают уже на стадии 1/8 финала каждый год. Каждый год! И какая от этого польза?

Что касается Венгера, то, во-первых, он здорово зарабатывает, а во-вторых, он либо невежественен, либо высокомерен, если не считает, что ему пора уходить.

С 1996-го по 2004-й Венгер был великолепен. Но дальше он выдохся. А бесхребетные болельщики «Арсенала» никак не встанут на «Эмирейтс» и не потребуют перемен», – цитирует Бёрли The Telegraph.

Крейг Бёрли защищал цвета шести клубов, включая «Челси» (1989-1997) и «Селтик» (1997-1999).

В составе сборной Шотландии Бёрли выступил на Евро-1996 и ЧМ-1998.

После завершения карьеры Бёрли работает обозревателем и комментатором на ESPN.

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