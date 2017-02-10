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Daily Mail: ФА скрыла информацию о 13 футболистах, употреблявших экстази и кокаин

Daily Mail: ФА скрыла информацию о 13 футболистах, употреблявших экстази и кокаин
Eurosport

41 мин. назад

Фамилии нарушителей режима не раскрываются.

Положительные пробы на наркотики были сданы игроками в период с сезона-2012/13 по 2015/16. Среди запрещенных веществ наибольшей популярностью у футболистов, чьи фамилии не раскрываются, пользуются экстази и кокаин, которыми они баловались в неигровые дни. Daily Mail сообщает, что 13 положительных проб – 0,17% от общего количества.

По информации источника, в сезоне-2015/16 было обнаружено 3 положительных пробы, в сезоне-2014/15 – 6, в сезоне-13/14 – 3, и в сезоне-12/13 – 1.

  • Перед сезоном-2016/17 положительный допинг тест на наркотики сдал нападающий «Сток Сити» Саидо Берахино, который на тот момент выступал за «Вест Бромвич».
  • Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца.

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