Daily Mail: ФА скрыла информацию о 13 футболистах, употреблявших экстази и кокаин

Положительные пробы на наркотики были сданы игроками в период с сезона-2012/13 по 2015/16. Среди запрещенных веществ наибольшей популярностью у футболистов, чьи фамилии не раскрываются, пользуются экстази и кокаин, которыми они баловались в неигровые дни. Daily Mail сообщает, что 13 положительных проб – 0,17% от общего количества.

По информации источника, в сезоне-2015/16 было обнаружено 3 положительных пробы, в сезоне-2014/15 – 6, в сезоне-13/14 – 3, и в сезоне-12/13 – 1.

Перед сезоном-2016/17 положительный допинг тест на наркотики сдал нападающий «Сток Сити» Саидо Берахино, который на тот момент выступал за «Вест Бромвич».

Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца.

Все новости английского футбола

Канал в телеграме, который никто не хочет купить

Мы показываем английский футбол на Eurosport Player. Чемпионшип, Кубок Англии, Кубок Лиги – вперед