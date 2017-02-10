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The Times: форвард «МЮ» Уэйн Руни – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ

The Times: Руни – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
Eurosport

30 мин. назад

Англичанин зарабатывает 351 тысячу евро в неделю.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавляет обновленный рейтинг зарплат английской Премьер-лиги. По информации The Times, англичанин зарабатывает 351 тысяч евро в неделю, что на 70 тысяч больше, чем у Серхио Агуэро и Яя Туре в «Манчестер Сити» (280 тысяч евро). Сеск Фабрегас получает в «Челси» 257 тысяч евро, Филиппе Коутиньо самый богатый в «Ливерпуле» – 175 тысяч, а Месут Озил – в «Арсенале» (163 тысяч).

  • В сезоне АПЛ-2016/17 Руни обновил рекорд результативности в «МЮ», забив 250-й мяч за клуб.
  • В Премьер-лиге лидирует «Челси» (59 очков), «Тоттенхэм» – второй (50), «Манчестер Сити» – третий (49).

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